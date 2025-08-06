Российские танкисты уничтожили расчет БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

Российские танкисты уничтожили расчет БПЛА ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА соединения, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и уничтожили вражеский расчет, располагающийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
6 авг
Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 авг
Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 авг
Су-34 ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 авг
«Мста-Б» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 авг
Российские десантники апробировали новейшие пулеметы РПЛ-20. Лучшее видео из зоны СВО
2 авг
Российские дроны уничтожили танк и бронетранспортер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 авг
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 июл
Триколор над Часов Яром: как ВС РФ освобождали город
31 июл
Под Киевом поражены военные объекты ВСУ
31 июл
Пушки «Гиацинт-Б» уничтожили командный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
80.05
0.38 92.51
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:19
Из орла в крота: почему смартфоны убивают зрение
7:11
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву
6:49
Важны и форма, и дозировка: почему не все витамины D одинаково полезны
6:30
Лечение вне доступа: жизненные обязательства лишают россиян современной терапии
6:15
Спорт в зной: как быть активным в жару без вреда для здоровья

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс