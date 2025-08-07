На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Саши

Мальчик борется с онкологическим заболеванием.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня День добрых дел на Пятом канале. И мы с вами можем помочь девятилетнему Саше. Мальчик борется с онкологическим заболеванием.

Саша мечтает тестировать автомобили. Он не просто играет в машинки, а читает профессиональные журналы и изучает все характеристики. Но перед тем как впервые нажать на педаль газа, ему нужно обогнать своего главного соперника. В два года мальчику поставили острый лимфобластный лейкоз.

«Конечно, это был сильный удар для меня, для семьи. Я, когда произнесли диагноз, знала, что это за заболевание. Я понимала, что предстоит очень долгое лечение», – рассказывает Наталья Смирнова, мама Саши.

За семь лет борьбы Саша выдержал многое – и курсы химиотерапии, и пересадку костного мозга. Трансплантат не прижился, но мальчик смог восстановиться.

Саша дважды побеждал рак и, казалось, болезнь позади. Однако вновь случился рецидив. Саша опять передвигается только в коляске – сильно болят ноги.

Но мальчик не унывает. На лечение в Санкт-Петербург семья приехала из Саратова. С собой Саша взял любимые игрушки. Отвлекает и чтение, больше всего ему нравятся книги про Вселенную. Без запинки мальчик перечисляет планеты Солнечной системы.

У Саши еще много увлечений – он собирает коллекцию минералов, учит испанский. Мечтает скорее выздороветь и пойти в третий класс. По всем предметам у него пятерки.

На это все у Саши остаются силы после изнурительного лечения. Пару дней назад под наркозом ему поменяли катетер. Все годы борьбы с онкологическим заболеванием он восхищает своей стойкостью и родителей, и докторов.

Врачи уверены, Саша может победить болезнь. Нужна еще одна, срочная, трансплантация костного мозга. А перед этим надо пройти курс иммунотерапии.

«Это противорецидивная терапия, которая направлена на борьбу с лейкозом. Чем быстрее мы проведем курс иммунотерапии, тем лучше для Саши, поскольку мы имеем дело уже с третьим по счету рецидивом лейкоза, и с каждым рецидивом бороться сложнее. Поэтому, выжидание здесь приведет к самым непредсказуемым последствиям», – объясняет врач, детский онколог Глеб Дербышев.

Препарат, который спасет Саше жизнь, стоит огромных денег, нужно срочно найти 2 066 016 рублей. Семье такую сумму взять негде: мама круглосуточно находится с сыном и маленькой дочкой, а папа – научный сотрудник, работает в Институте радиотехники.

Саша очень хочет вернуться домой. Снова построить космическую станцию из простыней и стульев, снять очередной эпизод своего сериала «Звездолет» и покататься на любимых качелях во дворе. Мы с вами, пожертвовав деньги на лечение, можем помочь Саше и подарить ему надежду на яркую и здоровую жизнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Тема:
День Добрых Дел
