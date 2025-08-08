ВС РФ не оставляют противнику ни единого шанса на успех.

Расчет ПТРК «Корнет» Крымских десантников уничтожает технику и личный состав ВСУ в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ успешно выполняют боевые задачи по вытеснению подразделений ВСУ как можно дальше от границы России.

Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили боевую машины пехоты ВСУ, двигавшуюся в сторону нашей границы. Координаты цели были сразу же переданы на пункт управления.

Получив задачу на уничтожение техники противника, расчет ПТРК «Корнет» «крылатой пехоты» оперативно выдвинулся на огневую позицию. Точным пуском управляемой ракеты десантники-противотанкисты уничтожили бронированную технику ВСУ с экипажем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

