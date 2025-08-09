Ушаков: Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

Президенту США передано приглашение.

Ушаков: Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ.

На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил помощник президента РФ. 

Путин и Трамп, как отметил Ушаков, на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной и напряженной проработке параметров встречи на Аляске, это будет непростой процесс, заявил помощник президента РФ.

Ранее Трамп заявил о том, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа. Американский лидер добавил, что позже поделится подробностями предстоящей встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
 

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

2:08
«Вот вам секрет»: как Решетова приходила в форму после родов
1:48
Российская гимнастка Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе
1:32
Ушаков: Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ
1:25
В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА
1:06
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
0:55
По цепочке: как штрафы для грузоперевозчиков ведут к подорожанию стройматериалов

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс