Готовим зонтики: москвичам пообещали дождливый август

Михаил Леус: август в Москве будет дождливым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова
Осень незаметно подкрадывается к столице.
Погода в Москве во второй декаде августа ожидается прохладной и более дождливой по сравнению с первой половиной месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, температурный фон будет незначительно ниже нормы — с отклонением около 0,5 градуса, что говорит о слабой температурной аномалии.
Согласно прогнозу Леуса, дневные температуры будут колебаться от +19 до +25 градусов. По ночам ожидается от +9 до +14 градусов. Синоптик отметил, что дожди в столице и области будут идти чаще, а в отдельные дни возможны кратковременные, но интенсивные осадки.
«Дожди также будут частыми гостями в столице и пройдут в течение 6-8 дней», — отметил Леус.
В начале августа мощные дожди обрушились сразу на несколько регионов Центральной России. Ливни прошли в Подмосковье, Нижнем Новгороде, а также в Липецкой и Калужской областях. Как это было — смотрите в нашем материале.
