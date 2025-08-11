Готовим зонтики: москвичам пообещали дождливый август

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 64 0

Михаил Леус: август в Москве будет дождливым

Москвичам пообещали дождливый август

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Осень незаметно подкрадывается к столице.

Погода в Москве во второй декаде августа ожидается прохладной и более дождливой по сравнению с первой половиной месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, температурный фон будет незначительно ниже нормы — с отклонением около 0,5 градуса, что говорит о слабой температурной аномалии.

Согласно прогнозу Леуса, дневные температуры будут колебаться от +19 до +25 градусов. По ночам ожидается от +9 до +14 градусов. Синоптик отметил, что дожди в столице и области будут идти чаще, а в отдельные дни возможны кратковременные, но интенсивные осадки.

«Дожди также будут частыми гостями в столице и пройдут в течение 6-8 дней», — отметил Леус.

В начале августа мощные дожди обрушились сразу на несколько регионов Центральной России. Ливни прошли в Подмосковье, Нижнем Новгороде, а также в Липецкой и Калужской областях. Как это было — смотрите в нашем материале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Погода
9 авг
Лето под зонтом: какая погода ждет москвичей 9 августа
8 авг
А солнце выйдет? Какая погода будет в Москве в выходные
7 авг
К середине века климат в Москве будет напоминать черноморский
5 авг
Вот и лето прошло? Центральную Россию заливают дожди
4 авг
Нет электричества и смыло мосты: последствия ливня в Туапсинском районе
4 авг
Несколько районов затопило в Воронеже из-за непогоды
4 авг
Вода с неба и на земле: река вышла из берегов в Туапсинском районе
4 авг
Ушел под воду: Воронеж затопило после сильного ливня
3 авг
Не шепчет: какая погода ожидает москвичей с 4 по 10 августа
1 авг
Москвичам посоветовали привыкнуть к субтропическому климату
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:11
Брат мэра города Санта-Лусия в Эквадоре убит в результате стрельбы в местном клубе
1:54
В Госдуме предложили включить ожирение в список социально значимых заболеваний
1:35
Есть проблемы: почему россияне массово уезжают из Турции
1:07
Готовим зонтики: москвичам пообещали дождливый август
0:45
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации сотрудника «Аль-Джазиры»
0:26
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
«Победим, но с радостью!»: Садальский — новое лекарство для раненых в бою
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс