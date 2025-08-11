Т-80БВМ накрыл огнем пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Т-80БВМ накрыл огнем пункт временной дислокации ВСУ

ВС РФ активно продвигаются вперед на красноармейском направлении спецоперации.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ вместе с личным составом на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удары наносились с закрытой огневой позиции. При этом, корректировку стрельбы в режиме реального времени осуществляли операторы БПЛА, что позволило использовать танк в качестве артиллерийской установки, он оставался скрытым от воздушной разведки противника и был способен наносить удары на расстоянии до 12 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

