Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров. Новое извержение произошло несколько часов назад и стало одним из самых мощных за последние дни. Шлейф растянулся почти на 500 километров.

Сейчас он движется на восток, в сторону Тихого океана. Пеплопад может накрыть несколько населенных пунктов. Спасатели рекомендуют оставаться дома. А если и выходить на улицу, то только в респираторе.

Повышенную активность вулкан проявляет после мощнейшего за 70 лет землетрясения. Только за последние сутки на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков.

