Встреча Путина и Трампа на Аляске может пройти в городе Гирдвуд

Местные СМИ назвали возможное место переговоров и даты бронирования отеля.

Запланированные на 15 августа переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, вероятно, пройдут в городе Гирдвуд, штат Аляска. Об этом сообщает издание Alyaska Landmine со ссылкой на источник.

По его данным, встреча может состояться в отеле Alyeska Resort. Сейчас в нем невозможно забронировать номера на 14 и 15 августа.

Интригу добавляет заявление постоянного представителя США в НАТО Мэттью Уитакера о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского. Однако, по его словам, окончательное решение о приглашении украинского лидера будет принимать Дональд Трамп.

Объявляя встречу в соцсети Truth Social, Трамп подчеркнул, что она станет важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине. При этом он допустил, что будущие договоренности могут включать «обмен территориями». Пока точная программа переговоров не раскрывается, но ожидания от них уже влияют на политическую и экономическую обстановку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным.

