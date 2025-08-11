Встреча Путина и Трампа на Аляске может пройти в городе Гирдвуд

Alyaska Landmine: Встреча Путина и Трампа на Аляске может пройти в Гирдвуде
Местные СМИ назвали возможное место переговоров и даты бронирования отеля.
Запланированные на 15 августа переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, вероятно, пройдут в городе Гирдвуд, штат Аляска. Об этом сообщает издание Alyaska Landmine со ссылкой на источник.
По его данным, встреча может состояться в отеле Alyeska Resort. Сейчас в нем невозможно забронировать номера на 14 и 15 августа.
Интригу добавляет заявление постоянного представителя США в НАТО Мэттью Уитакера о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского. Однако, по его словам, окончательное решение о приглашении украинского лидера будет принимать Дональд Трамп.
Объявляя встречу в соцсети Truth Social, Трамп подчеркнул, что она станет важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине. При этом он допустил, что будущие договоренности могут включать «обмен территориями». Пока точная программа переговоров не раскрывается, но ожидания от них уже влияют на политическую и экономическую обстановку.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным.
