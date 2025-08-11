Встреча Путина и Трампа на Аляске может пройти в городе Гирдвуд

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Alyaska Landmine: Встреча Путина и Трампа на Аляске может пройти в Гирдвуде

встреча пупы и трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Местные СМИ назвали возможное место переговоров и даты бронирования отеля.

Запланированные на 15 августа переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, вероятно, пройдут в городе Гирдвуд, штат Аляска. Об этом сообщает издание Alyaska Landmine со ссылкой на источник.

По его данным, встреча может состояться в отеле Alyeska Resort. Сейчас в нем невозможно забронировать номера на 14 и 15 августа.

Интригу добавляет заявление постоянного представителя США в НАТО Мэттью Уитакера о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского. Однако, по его словам, окончательное решение о приглашении украинского лидера будет принимать Дональд Трамп.

Объявляя встречу в соцсети Truth Social, Трамп подчеркнул, что она станет важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине. При этом он допустил, что будущие договоренности могут включать «обмен территориями». Пока точная программа переговоров не раскрывается, но ожидания от них уже влияют на политическую и экономическую обстановку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
11 авг
Европейский газ дешевеет на фоне ожиданий встречи Путина и Трампа
11 авг
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
11 авг
Секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже на Аляске
11 авг
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
10 авг
Страны ЕС планируют провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным
10 авг
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
10 авг
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
10 авг
«Устали тратить деньги»: Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине
10 авг
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
10 авг
CNN: Зеленский посетит Аляску во время встречи Путина и Трампа
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Боксерские поединки роботов прошли в Сан-Франциско
12:55
В нагрузку к ипотеке: банки все чаще навязывают клиентам ненужные услуги
12:45
Минобороны РФ сообщило о поражении объектов ВСУ с беспилотниками и боеприпасами
12:40
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
12:35
С обеих сторон Крымского моста в очередях застряли свыше двух тысяч автомобилей
12:30
Самосуд не прошел: чувашскому бизнесмену грозит срок за похищение детей

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс