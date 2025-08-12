Российская артиллерия ударила по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Боевую задачу выполнил расчет «Мста-Б».

Расчет «Мста-Б» уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

На каховском направлении СВО продолжаются активные боевые действия, бойцы ВС РФ не допускают попыток противника переправиться на левый берег Днепра.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.