Мир за квадратные метры: Киев может отказаться от потерянных территорий

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

The Telegraph: Киев может отказаться от потерянных территорий

The Telegraph: Киев может отказаться от потерянных территорий ради мира

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

The Telegraph сообщает, что Киев может пойти на такой шаг ради прекращения боевых действий.

Украинское руководство рассматривает вариант прекращения огня с уступкой контролируемых ранее территорий в обмен на гарантии безопасности. В качестве условий для такого соглашения The Telegraph называет поставки оружия и ясную перспективу движения к членству в НАТО, которые, по мнению некоторых аналитиков, могли бы компенсировать территориальные потери.

Авторы материала отмечают серьезное правовое препятствие — Конституция Украины не позволяет президенту передавать территории без всенародного референдума, поэтому нелегитимному Владимиру Зеленскому придется искать политические ухищрения и широкую поддержку внутри страны.

В понедельник, 11 августа, Дональд Трамп раскритиковал заявления украинского лидера о необходимости конституционного одобрения и сослался на опросы, согласно которым 88% украинцев якобы поддерживают мирное соглашение с Россией.

Пентагон также допускает вариант взаимных уступок. По словам Пита Хегсета, любые мирные формулы могут включать территориальные обмены, однако такие решения вряд ли устроят все стороны одновременно. В итоге ключевыми останутся гарантия безопасности, внутренняя легитимность и международная поддержка, без которых компромисс рискует оказаться недолговечным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что западная пресса пугает киевский режим перед встречей Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
12 авг
Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США
12 авг
Западная пресса пугает киевский режим перед встречей Путина и Трампа
12 авг
Хегсет допустил, что для мира на Украине потребуются уступки
12 авг
Аляска переживает наплыв туристов и журналистов перед встречей Путина и Трампа
12 авг
Экс-помощник Буша-младшего Грэм: лишних людей на переговорах Путина и Трампа не будет
12 авг
Полный игнор: почему Трамп не позвал за стол переговоров ни Зеленского, ни его спонсоров
12 авг
На Аляске идет подготовка к встрече президентов России и США
11 авг
Напуганные и ненужные: ЕС панически отреагировал на встречу Путина и Трампа
11 авг
Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»
11 авг
Возможная сделка РФ и США по Арктике может завершить конфликт на Украине
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.67
-0.11 92.95
0.07
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

13:15
ВС РФ нанесли удары по предприятию ВПК Украины и цехам производства дронов
13:05
Мир за квадратные метры: Киев может отказаться от потерянных территорий
12:49
Включено не все: Турция предлагает распрощаться со шведским столом в отелях
12:35
Погоня за покемонами: карточки с героями аниме вызвали хаос в японском фаст-фуде
12:20
В Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах
12:08
Меган Маркл и принц Гарри получили от Netflix новый, но менее щедрый контракт

Сейчас читают

Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом
Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс