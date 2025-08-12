Бывший вице-губернатор Аляски Леман: надеюсь, что РФ и США договорятся
Он рассчитывает, что штат войдет в историю как место, где прошла одна из важнейших встреч современности.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ожиданиями от встречи с корреспондентом «Известий» поделился бывший вице-губернатор штата Аляска. Лоран Леман рассчитывает, что Аляска войдет в историю как место, где прошла одна из важнейших встреч современности. И надеется, что лидеры договорятся об урегулировании конфликта на Украине.
На то у бывшего вице-губернатора есть свои причины.
«Я горжусь своими русскими корнями, которые переплетаются с коренными народами Аляски — моя семья берет начало от русских переселенцев. И именно из-за русской крови я особенно остро переживаю этот конфликт. И сейчас, когда Аляска в центре внимания, я очень надеюсь на прекращения огня, дальнейшее урегулирование и мирное соглашение», — отметил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лерман.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 авг
- Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины
- 12 авг
- Мир за квадратные метры: Киев может отказаться от потерянных территорий
- 12 авг
- Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США
- 12 авг
- Западная пресса пугает киевский режим перед встречей Путина и Трампа
- 12 авг
- Хегсет допустил, что для мира на Украине потребуются уступки
- 12 авг
- Аляска переживает наплыв туристов и журналистов перед встречей Путина и Трампа
- 12 авг
- Экс-помощник Буша-младшего Грэм: лишних людей на переговорах Путина и Трампа не будет
- 12 авг
- Полный игнор: почему Трамп не позвал за стол переговоров ни Зеленского, ни его спонсоров
- 12 авг
- На Аляске идет подготовка к встрече президентов России и США
- 11 авг
- Напуганные и ненужные: ЕС панически отреагировал на встречу Путина и Трампа
Читайте также
77%
Нашли ошибку?