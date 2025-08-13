Пятисотую отечественную станцию связи установили в Курской области
Работы проводят в рамках устранения цифрового неравенства.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Около тысячи отечественных станций связи установят в России до конца года. Работы проводят в рамках масштабного проекта по устранению цифрового неравенства.
Юбилейная, пятисотая вышка появилась в Курской области. В Петрово-Хутаре проживают 400 человек. Теперь все они могут без проблем записаться онлайн к врачу и воспользоваться другими госуслугами.
Особая радость, пожалуй, для детей и учителей. Пока местная школа на ремонте, заниматься приходится дистанционно. И раньше возникали сложности.
Всего в этом году в Курской области планируют установить почти 50 станций. А за пять лет в регионе уже появилось почти 200 таких точек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 авг
- В Курской области запустили 500-ю базовую станцию по проекту УЦН
- 6 авг
- «Слезы на глазах»: в Курске зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ
- 6 авг
- В годовщину вторжения ВСУ в Курскую область в Судже почтили память погибших
- 5 авг
- Боевиков ВСУ приговорили к 15 и 16 годам заключения за нападение на Курскую область
- 4 авг
- Мишутин: жителям приграничных регионов нужна дополнительная финансовая поддержка
- 3 авг
- В пострадавших районах Курской области восстановлено электроснабжение
- 26 июл
- FPV-дрон атаковал Курскую область — погиб мирный житель
- 24 июл
- Мужчина пострадал из-за атаки беспилотника ВСУ в Курской области
- 22 июл
- Два человека получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Курской области
- 20 июл
- В Курской области два человека получили ранения при атаке дрона на автомобиль
77%
Нашли ошибку?