Пятисотую отечественную станцию связи установили в Курской области

Около тысячи отечественных станций связи установят в России до конца года. Работы проводят в рамках масштабного проекта по устранению цифрового неравенства.

Юбилейная, пятисотая вышка появилась в Курской области. В Петрово-Хутаре проживают 400 человек. Теперь все они могут без проблем записаться онлайн к врачу и воспользоваться другими госуслугами.

Особая радость, пожалуй, для детей и учителей. Пока местная школа на ремонте, заниматься приходится дистанционно. И раньше возникали сложности.

Всего в этом году в Курской области планируют установить почти 50 станций. А за пять лет в регионе уже появилось почти 200 таких точек.

