Силы ПВО РФ сбили более 40 украинских дронов над регионами страны за ночь

Большинство аппаратов удалось перехватить над Черным морем и в южных областях.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За ночь с 20:00 13 августа до 07:00 14 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата боевиков Вооруженных сил Украины над различными территориями страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, значительная часть дронов была перехвачена в южных районах и над акваториями. Так, 14 аппаратов сбили над Черным морем, девять — над Волгоградской областью, четыре — над Краснодарским краем. Кроме того, по семь беспилотников уничтожили над Республикой Крым и Ростовской областью. Еще два аппарата были ликвидированы в небе над Белгородской областью, а один дрон обезвредили над Азовским морем.
В Минобороны уточнили, что все перехваченные беспилотники были самолетного типа и представляли угрозу для объектов на территории России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 12 на 13 августа силы ПВО России успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего было перехвачено и уничтожено 46 БПЛА. Инцидент произошел в нескольких регионах страны и над акваторией Азовского моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 авг
- ВСУ ударили по зданию правительства в Белгородской области
- 13 авг
- В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома
- 13 авг
- Силы ПВО РФ сбили 46 украинских дронов над регионами России и Азовским морем
- 13 авг
- В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома
- 12 авг
- Один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе умер в больнице
- 12 авг
- В Татарстане отразили атаку украинских дронов на промышленные объекты
- 12 авг
- Силы ПВО РФ уничтожили 25 украинских дронов над регионами страны
- 12 авг
- Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки ВСУ
- 11 авг
- В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
- 11 авг
- Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
Читайте также
82%
Нашли ошибку?