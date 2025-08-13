Силы ПВО РФ сбили 46 украинских дронов над регионами России и Азовским морем

Наибольшее число беспилотников уничтожили над Брянской, Волгоградской и Ростовской областями.
Силы противовоздушной обороны России в ночь с 12 на 13 августа перехватили и уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов Украины над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака продолжалась с 22:35 12 августа до 06:05 по московскому времени 13 августа. В результате 15 дронов сбили в Брянской области, 11 — в Волгоградской, семь — в Ростовской. Еще пять беспилотников уничтожили в Краснодарском крае, по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Республике Крым и над Азовским морем.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день уточнил, что средства ПВО нейтрализовали несколько аппаратов ВСУ над тремя районами региона. По его словам, угрозы для населения и инфраструктуры нет.
Ранее 5-tv.ru в ночь с 11 на 12 августа российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были запущены украинскими боевиками.
