Силы ПВО РФ сбили 46 украинских дронов над регионами России и Азовским морем

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Наибольшее число беспилотников уничтожили над Брянской, Волгоградской и Ростовской областями.

ПВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России в ночь с 12 на 13 августа перехватили и уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов Украины над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 22:35 12 августа до 06:05 по московскому времени 13 августа. В результате 15 дронов сбили в Брянской области, 11 — в Волгоградской, семь — в Ростовской. Еще пять беспилотников уничтожили в Краснодарском крае, по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Республике Крым и над Азовским морем.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день уточнил, что средства ПВО нейтрализовали несколько аппаратов ВСУ над тремя районами региона. По его словам, угрозы для населения и инфраструктуры нет.

Ранее 5-tv.ru в ночь с 11 на 12 августа российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были запущены украинскими боевиками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 авг
В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома
12 авг
Погиб один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе
12 авг
В Татарстане отразили атаку украинских дронов на промышленные объекты
12 авг
Силы ПВО РФ уничтожили 25 украинских дронов над регионами страны
12 авг
Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки ВСУ
11 авг
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
11 авг
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
11 авг
В Арзамасе направили бригаду медицины катастроф на место удара дронов ВСУ
11 авг
Силы ПВО России ночью уничтожили 32 беспилотника боевиков ВСУ
11 авг
Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ в Нижегородской области
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:34
Сначала Катя Лель, а теперь и Гоша Куценко: почему актер поверил в инопланетян
8:32
На помощь многодетным семьям в России выделены 540 миллионов рублей
8:16
«Нам нужно поговорить»: отказ мужчины от диалога не означает его равнодушие
8:00
Наступил пик метеорного потока Персеиды
7:50
Силы ПВО РФ сбили 46 украинских дронов над регионами России и Азовским морем
7:46
Наелась кинематографа: куда пропала Дарья Сагалова после успеха «Счастливы вместе»

Сейчас читают

«Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс