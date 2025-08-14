Европейские страны считают, что переговоры РФ и США на Аляске должны преследовать одну цель: прекращение огня на Украине.

Территориальный вопрос, вероятно, не войдет в повестку переговоров США и РФ. Как сообщает CNN, Вашингтон уведомил об этом европейских лидеров.

Тем не менее, в Париже, Берлине и Лондоне опять недовольны. По итогам встречи так называемой «коалиции желающих» вновь звучат призывы усилить давление на Москву. А переговоры на Аляске, по мнению еврочиновников, должны преследовать одну цель: прекращение огня. И предоставление Украине неких «гарантий безопасности».

В нашем МИД не раз заявляли, что заморозка конфликта нужна Западу для перевооружения Киева.

