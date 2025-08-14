«Коалиция желающих» призвала усилить давление на Москву
Париж, Берлин и Лондон призвал усилить давление на Москву
Европейские страны считают, что переговоры РФ и США на Аляске должны преследовать одну цель: прекращение огня на Украине.
Территориальный вопрос, вероятно, не войдет в повестку переговоров США и РФ. Как сообщает CNN, Вашингтон уведомил об этом европейских лидеров.
Тем не менее, в Париже, Берлине и Лондоне опять недовольны. По итогам встречи так называемой «коалиции желающих» вновь звучат призывы усилить давление на Москву. А переговоры на Аляске, по мнению еврочиновников, должны преследовать одну цель: прекращение огня. И предоставление Украине неких «гарантий безопасности».
В нашем МИД не раз заявляли, что заморозка конфликта нужна Западу для перевооружения Киева.
