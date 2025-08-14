Стало известно время начала встречи Путина и Трампа

Саммит президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске начнется около 11:30 по местному времени 15 августа, что соответствует 22:30 мск. Об этом 14 августа сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что первая часть встречи пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков. После этого запланированы переговоры в составе делегаций, которые продолжатся за рабочим завтраком.

Помощник главы государства сообщил, что встреча пройдет на территории авиабазы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, США. Он также добавил, что на мемориальном кладбище рядом с базой покоятся останки девяти советских летчиков, а также двух военнослужащих и двух гражданских лиц, которые погибли в период с 1942 по 1945 год во время перегона самолетов из США в СССР в рамках программы ленд-лиза.

Новость дополняется.