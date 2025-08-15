Зенитный ракетный комплекс прикрывает мотострелковые и артиллерийские позиции от ударных и разведывательных БПЛА.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки «Восток» уничтожил беспилотник «Юпитер» ВСУ на южно-донецком направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Традиционно «Стрела-10» прикрывает мотострелковые и артиллерийские позиции наших сил от ударных и разведывательных дронов ВСУ. За последнюю неделю упомянутым выше расчетом было уничтожено более 20 воздушных целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

