ЗРК «Стрела-10» против дрона ВСУ «Юпитер». Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Опубликовано видео, как расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил дрон ВСУ «Юпитер»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Зенитный ракетный комплекс прикрывает мотострелковые и артиллерийские позиции от ударных и разведывательных БПЛА.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки «Восток» уничтожил беспилотник «Юпитер» ВСУ на южно-донецком направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Традиционно «Стрела-10» прикрывает мотострелковые и артиллерийские позиции наших сил от ударных и разведывательных дронов ВСУ. За последнюю неделю упомянутым выше расчетом было уничтожено более 20 воздушных целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
15 авг
Расчет гаубицы Д-30 сорвал ротацию формирований ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 авг
Впереди — лечение и реабилитация: как прошел очередной обмен пленными между РФ и Украиной
15 авг
Сложнейшие операции: как СВО изменила военную медицину в России
14 авг
Штурмовики-контрактники «отрепетировали» захват укрепленных позиций неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО
14 авг
Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 авг
Артиллеристы ВС РФ ударили по позиции расчета БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 авг
Уничтожен оборудованный в блиндаже пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 авг
Российская артиллерия ударила по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 авг
Расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 авг
«Ураган» обрушился на ПВД расчетов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
«Прямо над нами сбивали»: актер Жигунов о съемках в Севастополе под обстрелом
8:20
Дитя тундры: медики преодолели 155 километров, чтобы помочь роженице на Ямале
8:00
«Не друг и не враг — учитель!» — что Олег Табаков скрывал за улыбкой кота
7:46
Газ или бензин: каким-топливом выгоднее заправлять машину
7:45
Силы ПВО России за ночь сбили 53 украинских беспилотника в регионах страны
7:45
Ким Чен Ын: КНДР вместе с РФ противостоит неонацизму

Сейчас читают

Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс