Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске

Эфирная новость 173 0

Большинство протестующих — местные жители.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jorge Castellanos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

По-своему подготовились к саммиту на Аляске проукраинские активисты.

На предполагаемом пути следования делегаций журналистов они выстроились с флагами и плакатами, выступая против переговоров, а значит — и против мирного урегулирования.

При этом, судя по кадрам, украинцев на митинге — явное меньшинство. В основном, это местные жители. И почему их так беспокоит происходящее за восемь тысяч километров от дома — большой вопрос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
15 авг
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску
15 авг
НАТО, Европа, Киев — за бортом: последние прогнозы и ожидания накануне встречи Путина и Трампа
15 авг
«Пора либо смириться, либо заткнуться»: Бессент — европейским коллегам накануне встречи Путина и Трампа
15 авг
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже
15 авг
Всем смотреть наверх: борт российской делегации скоро прибудет на Аляску
14 авг
«Два больших босса»: Орбан о встрече Путина и Трампа
14 авг
Журналисты кремлевского пула вылетели на Аляску
14 авг
Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США
14 авг
Путин допустил новые договоренности по контролю над вооружениями с США
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 авгу...

Последние новости

5:37
Впереди — лечение и реабилитация: как прошел очередной обмен пленными между РФ и Украиной
5:18
Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 августа
4:47
Хинштейн назвал суммы выплат пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ жителям Курска
4:23
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
4:06
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске

Сейчас читают

Актер Громов о возможности цензуры фильмов Балабанова: «Ничего не вижу страшного»
Молодежь все поймет: актриса Санаева высказалась о фильмах Балабанова
Кинокритик Трофименко: Балабанов — единственный гениальный режиссер 1990-х
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс