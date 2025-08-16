Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Live 486 0

Встреча лидеров России и США продлилась более двух часов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Прямая трансляция завершена

На Аляске началась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом по итогам первой совместной встречи в формате «три на три». Прямую трансляцию смотрите на 5-tv.ru.

До этого главы государств беседовали тет-а-тет с участием помощников более двух часов.

На переговорах Россию представляют: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

В саммите от США участвуют следующие лица: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

В таком расширенном составе стороны встретятся за обедом по окончании пресс-конференции. 

Ранее сообщалось, что делегации могут обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, а также восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что встреча Путина и Трампа проходит в Анкоридже. Накануне саммита в городе усилили меры безопасности. Для контроля воздушного пространства в небо подняли специальный стратостат. На Аляску стянули даже силовиков из других штатов.

Дональд Трамп лично встретил российского лидера у трапа самолета, после чего они обменялись рукопожатием и короткими приветственными фразами. В качестве приветствия над головами президентов пролетели военные истребители. После чего главы государств сели в один лимузин и направились к месту проведения переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску
16 авг
«Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
16 авг
Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита
16 авг
Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
16 авг
Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
16 авг
Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершены
16 авг
«Проукраинцы» на Аляске не знают, как выглядит флаг Украины и где она находится
16 авг
В духе боевого товарищества: Путин поблагодарил США за сохранение памятников
16 авг
Путин: отношения с США скатились до нижней точки со времен Холодной войны
16 авг
«Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску
3:24
«Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
3:20
Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита
3:11
Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
3:05
Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
3:00
Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершены

Сейчас читают

«Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве
«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
Наши истории переплетены: владелица магазина на Аляске коллекционирует матрешек
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс