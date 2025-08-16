Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа

Прямая трансляция завершена

На Аляске началась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом по итогам первой совместной встречи в формате «три на три». Прямую трансляцию смотрите на 5-tv.ru.

До этого главы государств беседовали тет-а-тет с участием помощников более двух часов.

На переговорах Россию представляют: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

В саммите от США участвуют следующие лица: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

В таком расширенном составе стороны встретятся за обедом по окончании пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что делегации могут обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, а также восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что встреча Путина и Трампа проходит в Анкоридже. Накануне саммита в городе усилили меры безопасности. Для контроля воздушного пространства в небо подняли специальный стратостат. На Аляску стянули даже силовиков из других штатов.

Дональд Трамп лично встретил российского лидера у трапа самолета, после чего они обменялись рукопожатием и короткими приветственными фразами. В качестве приветствия над головами президентов пролетели военные истребители. После чего главы государств сели в один лимузин и направились к месту проведения переговоров.

