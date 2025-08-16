«Можно назвать помешательством»: Захарова о реакции западных СМИ на саммит

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Захарова: реакцию западных СМИ на саммит можно назвать помешательством

«Можно назвать помешательством»: Захарова о состоянии западных СМИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Официальный представитель МИД РФ уверена — иностранные журналисты обезумили от встречи Путина и Трампа на Аляске.

Журналисты из западных СМИ находятся в состоянии на грани безумия из-за саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США», — говорится в публикации.

Иностранные издания действительно отметили то, как тепло президент США встретил российского лидера на подготовленной красной дорожке. Трамп аплодисментами поприветствовал Путина и одобрительно похлопал его по плечу после обмена рукопожатиями. Президенты улыбнулись друг другу и обменялись несколькими репликами без переводчика. Уровень английского языка Владимира Владимировича помог поддержать диалог с его коллегой.

Саммит сторон готовили тщательно. Кроме красной дорожки, организаторы пылесосили трибуну с надписью «Аляска-2025» и измеряли расстояние между кафедрами линейкой в пресс-центре, а также спланировали пролет истребителей над головами лидеров стран.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

