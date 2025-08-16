Проукраинские активисты на Аляске не знают, как выглядит флаг Украины
Фото: 5-tv.ru
Митинг сторонников киевского режима прошел во время саммита Путина и Трампа.
Демонстранты, которые яростно решили поддержать Украину, во время проведения саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не знают, как выглядит флаг Незалежной и где она находится на карте. Об этом рассказал корреспондент «Известий».
Митинг проукраинцев длился 40 минут. Его участникам раздали плакаты и флаги. На фотографии отлично видно, как те, кто решил выступить на стороне киевского режима, держат его символику неправильно — цвета располагаются вверх ногами.
«Вообще-то моя семья из Словакии, но у меня есть соседка, у которой есть подруга по переписке на Украине, и она от этого в восторге», — рассказала одна из митингующих, которая не смогла назвать ничего, что она знает об Украине.
Ранее сообщалось о том, что украинские чиновники с напряжением ожидали встречу Путина и Трампа. Сам президент Украины Владимир Зеленский высказался, что его страна рассчитывает в этих переговорах на Америку. Однако Трамп ни раз давал понять, что ему непонятно упрямство лидера киевского режима по поводу территориального вопроса.
Саммит проходит в Анкоридже, штат Аляска, в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Во время переговоров в формате «три на три» от российской стороны присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото рассадки и меню рабочего обеда после завершения встречи президентов. К расширенной двусторонней встрече должны были присоединиться от США министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник, а с российской стороны министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Однако встреча двух лидеров в формате «три на три» завершилась совместной пресс-конференцией без ответов на вопросы журналистов.
