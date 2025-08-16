«Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа

Два лидера внесли колоссальный вклад для достижения наилучшего результата.

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске — это их совместный успех. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации (СФ) РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход — это большой и совместный успех двух президентов», — написал Косачев.

Он отметил, что и Путин, и Трамп внесли колоссальный личный вклад для достижения максимального результата из всех возможных на сегодняшний день.

Владимир Путин принял участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Беседа двух лидеров продлилась два часа и 45 минут. Одной из главных тем встречи был украинский конфликт. Главы двух государств назвали переговоры удачными, несмотря на то, что «сделки нет».

