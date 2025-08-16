Путин: Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость

Москва выступает за урегулирование конфликта мирными средствами.

Путин: Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Встреча Путина и Трампа

Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы, разумеется, с уважением относимся к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. И мы тоже этого бы хотели, хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — сказал глава государства на совещании по итогам российско-американского саммита.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.

Российский лидер назвал визит на Аляску своевременным и весьма полезным. Он отметил, что разговор с Трампом был откровенным и содержательным. Президент США, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Как отметил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, если состоится трехсторонняя встреча с участием РФ, Украины и США, то конфликт может завершиться до конца текущего года.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Встреча Путина и Трампа
