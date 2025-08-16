Путин: Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине
Москва выступает за урегулирование конфликта мирными средствами.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы, разумеется, с уважением относимся к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. И мы тоже этого бы хотели, хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — сказал глава государства на совещании по итогам российско-американского саммита.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.
Российский лидер назвал визит на Аляску своевременным и весьма полезным. Он отметил, что разговор с Трампом был откровенным и содержательным. Президент США, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.
Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом.
Как отметил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, если состоится трехсторонняя встреча с участием РФ, Украины и США, то конфликт может завершиться до конца текущего года.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
