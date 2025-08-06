В годовщину вторжения ВСУ в Курскую область в Судже почтили память погибших

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Украинские боевики продолжают атаки на город.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

В городе Судже Курской области продолжаются боевые действия, на его территории опасно находиться. Но несмотря на обстановку, его жители пришли на центральную площадь, установили боевые знамена и возложили венок в память о погибших военнослужащих. Прошел год с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные населенные пункты региона. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

По словам журналиста, по сей день украинские боевики жгут город с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пока устанавливались флаги и венок, детекторы сработали несколько раз, съемочной группе и пришедшим на день памяти пришлось прятаться в ближайших домах. Точнее, в том, что от них осталось после множества атак.

«Это важно для тех людей, которые находятся в городе на мирной территории. Чтобы они увидели то, что есть люди, которые стоят здесь на рубежах и защите нашей малой Родины, курской земли, курского приграничья. Что здесь люди стоят на позициях защиты Отечества своего и будут дальше стоять», — рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ отец Александр.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, озвученным 25 июля председателем ведомства Александром Бастрыкиным, в результате нападений боевиков ВСУ на Курскую область в августе 2024-го погиб 331 человек. Ранения разной степени тяжести получили 553 жителя региона, 25 из них — несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух боевиков ВСУ приговорили к 15 и 16 годам заключения за нападение на Курскую область.

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