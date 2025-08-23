Россия запросила срочное заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Встреча состоится 26 августа и будет связана с задержанием предполагаемого организатора теракта.

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков»

Фото: Reuters/DANISH DEFENCE COMMAND

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН по теме подрыва «Северных потоков» в 2022 году. Оно назначено на 23:00 по московскому времени 26 августа. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. В публикации сказано, что заседание было запрошено российской стороной в связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов.

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для СБ. Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа», — написал Полянский.

Украинец Сергей Кузнецов, тот самый подозреваемый, был задержан в четверг в Италии по ордеру Германии. Представители Генпрокуратуры ФРГ заявляли, что мужчина «входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года». И высказали предположение, что он, возможно, входил в число координаторов операции.

Кузнецов отказался от добровольной экстрадиции в Германию. В ходе судебного заседания он настаивал, что во время теракта находился на Украине. Мужчина предстанет перед судом в ФРГ, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Разрушения на трех нитках «Северного потока» и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя происшествие, утверждал: у Москвы нет сомнений, что подрыв был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигаются судебные разбирательства по делу Сергея Кузнецова в Италии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Северный поток
22 авг
Суд в Италии оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
21 авг
Полиция Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»
6 июл
Холодно? В Германии призвали восстановить «Северный поток»
19 июн
Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в ФРГ могут возобновиться
10 июн
Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
5 июн
Трамп заявил Мерцу о своем участии в разрушении «Северного потока — 2»
26 мая
Премьер Саксонии предложил использовать «Северный поток» для диалога с Россией
2 апр
Подготовлено одной организацией? Как связаны подрыв «Северных потоков» и убийство Кеннеди
28 мар
Германия рассматривает возможность восстановления «Северных потоков»: есть одно «но»
27 мар
Бьются в истерике: страны ЕС в панике от обсуждения «Северных потоков» Россией и США
+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего концерта в Бермингеме
7:32
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
7:14
Южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов по военным КНДР
6:36
Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»
6:12
Выспаться за все годы: от чего начинается «старческая» бессонница
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025