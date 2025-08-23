Россия запросила срочное заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков»

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности (СБ) ООН по теме подрыва «Северных потоков» в 2022 году. Оно назначено на 23:00 по московскому времени 26 августа. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. В публикации сказано, что заседание было запрошено российской стороной в связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов.

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для СБ. Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа», — написал Полянский.

Украинец Сергей Кузнецов, тот самый подозреваемый, был задержан в четверг в Италии по ордеру Германии. Представители Генпрокуратуры ФРГ заявляли, что мужчина «входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года». И высказали предположение, что он, возможно, входил в число координаторов операции.

Кузнецов отказался от добровольной экстрадиции в Германию. В ходе судебного заседания он настаивал, что во время теракта находился на Украине. Мужчина предстанет перед судом в ФРГ, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Разрушения на трех нитках «Северного потока» и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя происшествие, утверждал: у Москвы нет сомнений, что подрыв был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.

