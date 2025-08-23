У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 86 0

Эпицентр подземного толчка располагался в акватории Тихого океана в 268 километрах южнее Петропавловска-Камчатского.

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

Фото: www.globallookpress.com/ Guo Feizhou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным ученых, эпицентр подземного толчка располагался в акватории Тихого океана в 268 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Как уточнили специалисты, очаг находился на глубине 64 километров.

Землетрясение произошло в 15:44 по местному времени (приблизительно в 7:00 по Москве. — Прим. ред.). Информация о разрушениях пока не поступала.

В конце прошлого месяца на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 8,7. Причины этого кроются на дне Тихого океана — в тектоническом разломе, который тянется на сотни километров. Тогда сильные подземные толчки ощутили на себе жители края. Кроме того, на полуострове были разрушены несколько зданий. С того времени сейсмическая активность продолжает беспокоить регион.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 в проливе Дрейка. До этого мощные подземные толчки произошли в Индонезии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
23 авг
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
21 авг
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке
20 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
12 авг
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
11 авг
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
10 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
8 авг
Город «качнуло»: землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока
6 авг
Тектонический сдвиг: куда «уехал» юг Камчатки?
6 авг
Все еще трясет: толчки магнитудой 6,0 зафиксировали на Камчатке
5 авг
«Движение — жизнь»: опасно ли смещение Камчатки на 2 метра для местных жителей
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах
16:19
«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы
16:00
«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского
15:40
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над территорией России
15:40
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
15:18
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025