У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Согласно данным ученых, эпицентр подземного толчка располагался в акватории Тихого океана в 268 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Как уточнили специалисты, очаг находился на глубине 64 километров.
Землетрясение произошло в 15:44 по местному времени (приблизительно в 7:00 по Москве. — Прим. ред.). Информация о разрушениях пока не поступала.
В конце прошлого месяца на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 8,7. Причины этого кроются на дне Тихого океана — в тектоническом разломе, который тянется на сотни километров. Тогда сильные подземные толчки ощутили на себе жители края. Кроме того, на полуострове были разрушены несколько зданий. С того времени сейсмическая активность продолжает беспокоить регион.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 в проливе Дрейка. До этого мощные подземные толчки произошли в Индонезии.
