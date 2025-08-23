Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Рита Цветкова
Рита Цветкова

ВСУ продолжают наносить удары по региону, на этот раз люди пострадали близ поселка Красная Яруга.

Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Атака беспилотников на регионы России

Гладков: два человека ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

После очередной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, на этот раз люди пострадали в районе поселка Красная Яруга.

«В результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног», — написал Гладков.

Как отметил губернатор, пострадавшие были доставлены попутным транспортом в Краснояружскую центральную районную больницу (ЦРБ), где им оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, заявил Гладков, в селе Муром Шебекинского округа от ударов дронов в двух частных домовладениях вылетели окна, повреждения появились на крышах и потолках. В городе Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с легковым автомобилем, который был посечен осколками.

Еще одна атака беспилотника зафиксирована в селе Байцуры Борисовского района — в частном доме выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Из-за дронов ВСУ в селе Чайки Белгородского района повреждения получили автобус, частные дома и линия электропередачи.

Ранее, писал 5-tv.ru, трое жителей Волгоградской области пострадали при атаке украинских БПЛА.

Атака беспилотников на регионы России
