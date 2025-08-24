Киев мстит, мстит мелко и гадливо — тем, кто точно прямо сейчас ничем не ответит. Удары наносят по наиболее чувствительным для верующих объектам — по Киево-Печерской Лавре, где проводят, как они называют, «инвентаризацию». В сети всплывают фотографии, что раки с мощами могут быть просто свалены под лестницей.

Даже если относиться к реликвиям как к историческим экспонатам и то, так с ними вести себя явно не подобает. Среди украинских верующих это порождает волну самых разнообразных слухов, вплоть до того, что самые ценные мощи могут сдать Британии, как ранее золото скифов после выставки сдали Нидерландам.

Лондон плотно держит под контролем и Зеленского, и его возможного сменщика, генерала Залужного. Он сейчас как раз там на Туманном Альбионе послом трудится и потихоньку начинает предвыборную кампанию. Залужному сватают образ генерала Маннергейма, вроде и с русскими воевал, и проиграл, но как бы не до конца.

И это не придумано — это нынешний президент Финляндии открытым текстом почти дословно предложил на той самой встрече в Вашингтоне, мол, в 1944 году мы, финны, нашли решение и сейчас, в 2025 году Украина найдет решение.

Использовать финский опыт? Сам-то Александр Стубб понял, что сморозил? Лишь какое-то время спустя он вынужден был неловко выкручиваться, мол, никакого сходства, вы не так поняли. Но люди все поняли! На самом деле для Киева это не самый плохой вариант.

Итак, о чем идет речь. Финны в середине 1940-х были обижены на Москву после поражения в Зимней войне (Советско-финляндская война 1939–1940 годов. — Прим. ред.). Тут и подвернулись искусители-фашисты, мол, а давайте с нами, мы поможем отомстить. Финны согласились под предлогом — вернем потерянное! И пошли войной на СССР. Держали блокаду Ленинграда.

В процессе, проснулся аппетит, и сыны Суоми захватили лишнего. Но ставка на черное не сыграла. После Сталинграда и Курской дуги стало понятно, что красные победят и финны начали искать способ отыграть назад.

Москва в 1944 году, о чем собственно и речь, выдвинула, в принципе, мягкий ультиматум — земли вернуть, выплатить компенсацию и фашистов-искусителей со своей территории выкинуть самим. Финны подумали и согласились. Ну, не сразу, конечно! Красная Армия сначала отбила Выборг и Петрозаводск. И тогда пришло им прозрение. Немцев выгнали, компенсацию выплатили, армию сократили и даже судили сами своих политиков за то, что с немцами дружили.

То есть Стубб что предлагает Киеву? Выгнать инструкторов НАТО, выплатить компенсацию России за разрушенный Донбасс и судить необандеровцев? Мы не против, но вряд ли это он имел в виду. Хотя, кто знает? Секрет процветания Финляндии после Второй мировой заключается в ее особом нейтральном статусе. И когда у самих финнов спрашивают, какой период в истории страны был лучшим? Сразу вспоминают про 1980-е. Период максимальной открытости и дружбы с большим северным соседом. Украинцам есть над чем задуматься.

