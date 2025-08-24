Лидеры стран ЕС препятствуют мирному диалогу РФ и Украины

В Италии внезапно задержали некоего Сергея Кузнецова, экс-офицера спецслужб. Его подозревают в том, что он был за штурвалом той самой яхты «Андромеда», экипажу которой приписывают подрывы «Северных потоков». Три года он жил и не тужил в Европе, и тут его решили арестовать. Странно, правда?

Мы не знаем, что там конкретно происходило под водой. То ли этот Кузнецов и его команда взрывали, то ли их использовали для прикрытия действий боевых НАТОвских пловцов, как уже писали в американской прессе. Сам факт, что украинца вытащили из-под опеки спецслужб за решетку, говорит что «легенда не работает», прийти могут за каждым актером и статистом. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин следит за европейским театром.

Коалиция нежелающих окончания войны. В Белом доме вооружали себя бесконечной лестью к Трампу и кислыми минами, вернувшись домой в Европу демонстрируют все тот же звериный оскал.

«Это хищник, это огр у наших дверей. Я не говорю, что завтра Россия нападет на Францию, но это угроза для Европы», — говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

Украинский посол в Польше тоже готов поделится опытом, видимо, только для этого Киев во что бы ни стало пытаются протолкнуть в НАТО.

«Подумайте о том, что Украина — это дополнительная ценность для НАТО, потому что Украина воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет», — комментирует посол Украины в Польше Василий Боднарь.

Хотя всего несколько дней назад самый главный из Вашингтона прямым текстом заявил: никакого альянса. Но у них своя реальность. Параллельная. И все, кто не поддерживает это внутри самой Европы — такие, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо — получают за это удар по самому уязвимому месту.

Отряды беспилотников ВСУ снова атакуют остатки российско-европейской дружбы, уже второй за неделю подрыв одноименного нефтепровода. Словакия и Венгрия ошарашены.

«Президент Зеленский и его заместители, видимо, сошли с ума. По-другому и не скажешь, потому что они вновь и вновь нападают на нефтепровод «Дружба», — говорит вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко

В Будапеште это считают сродни объявлению войны.

«Украина атаковала венгерскую энергетическую безопасность, это неприемлемо. Если кто-то атакует нашу энергетическую безопасность, на самом деле они атакуют наш суверенитет. Мы призываем украинцев не втягивать нас в эту войну», — считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Спецпосланник президента США Кит Келлог, приложивший не мало усилий для исторической встречи на Аляске и последнего саммита в Вашингтоне, обрушивается в прямом эфире на всех, кто и пушки свои не может заглушить и сами не замолкают.

«Заткнитесь и сядьте в угол», — заявил он.

Но непослушный Евросоюз всю неделю только и обсуждает возможность своих boots on the ground, буквально — отправку экспедиционных корпусов под видом миротворцев. Первая пара НАТОвских башмаков уже высадилась в Киеве. День так называемой Независимости Украины в самом разгаре. Генсек НАТО Марк Рютте — на передовой очередных попыток сорвать мирное урегулирование.

«Мы, конечно, уже активно участвуем через наши командования в Висбадене, помогая Украине продолжать борьбу, но также и помогаем в развитии вооруженных сил как суверенного, гордого государства в будущем после заключения мирного соглашения», — сказал политик.

О каких новых переговорах с кем бы то ни было теперь вообще может идти речь? Министр Лавров едва сдерживается, чтобы не повысить голос во время телемоста с Америкой — Россию снова не хотят слышать.

«Встреча не запланирована, господин министр иностранных дел. Это большое „если“. Вы говорите, что сейчас никакой встречи не запланировано», — заявила ведущая NBC News.

«Кристен, мне ужасно жаль, но вы меня не слушаете. Встреча, действительно, не запланирована, и я этого не оспариваю. Но вы, как мне кажется, не понимаете, что я говорю. Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет повестка для саммита. А этой повестки совершенно нет», — ответил ей министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Все эти гарантии безопасности обретают в самом деле пугающие очертания. И в первую очередь, для самих европейских стран. Возвращение обязательного призыва в Германии уж явно под вопросом — здесь теперь может образоваться разве что армия уклонистов. И правые, и левые политики слились в едином осуждающем порыве.

«У вас тоже вызывает „испанский стыд“ то, как Фридрих Мерц и другие европейцы из „коалиции не желающих заключать мир“ ведут себя на международной арене? После саммита на Аляске появилась слабая надежда, что что-то наконец-то происходит, что ужасающие смерти на украинско-российском фронте прекратятся, что война наконец-то может быть завершена», — считает лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Боеспособность Бундесвера уже давно вызывает сомнение, а согласно опросам, лишь 16% немцев готовы защищать свою страну с оружием в руках.

Остальные же, вероятно, не очень-то хотели бы закончить свои дни вот в таком месте, о котором не принято без повода говорить. Так выглядит одно из кладбищ Бундесвера, где похоронены, в том числе участники так называемых зарубежных миссий ФРГ — Афганистан, Ирак, Мали. В книге памяти еще есть свободные страницы.

Цель западной коалиции проглядывается невооруженным взглядом — снова превратить мирные усилия в бесконечный переговорный процесс. Финский президент со всеми заодно.

«Сейчас мы ждем момента, когда президент Трамп снова потеряет терпение по отношению к Путину. Либо пригрозит санкциями, либо применит санкции или пошлины», — говорит президент Финляндии Александр Стубб.

В других европейских странах не очень-то рвутся в окопы.

Категорическое «нет» уже прозвучало от Румынии и Польши, где слухи об отправке контингентов развеял лично министр обороны, назвав их «полнейшей чушью». Но ведь и этого может вполне хватить для любой провокации, а значит прямому столкновению России и стран Запада.

Так неужели вместо тихого-мирного обмена территориями предстоит еще более кровавый раздел?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.