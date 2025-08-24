В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

В результате атаки украинского дрона в Брянске поврежден многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«На месте работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба», — добавил Александр Богомаз.

Удар пришелся по Советскому району города. В результате атаки сильно поврежден фасад, в нескольких квартирах выбиты окна. Как уточнил чиновник, пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рядом с Курской АЭС средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

