В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Пострадал фасад, в нескольких квартирах выбиты окна.
Фото: Горожанкин Егор/ТАСС
В результате атаки украинского дрона в Брянске поврежден многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«На месте работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба», — добавил Александр Богомаз.
Удар пришелся по Советскому району города. В результате атаки сильно поврежден фасад, в нескольких квартирах выбиты окна. Как уточнил чиновник, пострадавших нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рядом с Курской АЭС средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
