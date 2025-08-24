МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после падения дрона ВСУ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Инцидент произошел утром 24 августа.

МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после падения дрона ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Курская область

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о возгорании на Курской атомной электростанции в результате атаки ВСУ. Об этом организация сообщила в соцсетях.

«Каждый ядерный объект должен быть постоянно защищен», — подчеркнул в своем обращении генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее 5-tv.ru писал, что рано утром 24 августа боевики Вооруженных силы Украины (ВСУ) направили беспилотники в сторону Курской области. Дежурные силы ПВО России перехватили и уничтожили все цели. В этот момент один из дронов находился около АЭС. При падении обломков аппарат сдетонировал. В результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и локализовали пожар. Однако из-за этого инцидента мощность третьего энергоблока уменьшилась на 50%.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

