МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после падения дрона ВСУ

Инцидент произошел утром 24 августа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о возгорании на Курской атомной электростанции в результате атаки ВСУ. Об этом организация сообщила в соцсетях.
«Каждый ядерный объект должен быть постоянно защищен», — подчеркнул в своем обращении генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее 5-tv.ru писал, что рано утром 24 августа боевики Вооруженных силы Украины (ВСУ) направили беспилотники в сторону Курской области. Дежурные силы ПВО России перехватили и уничтожили все цели. В этот момент один из дронов находился около АЭС. При падении обломков аппарат сдетонировал. В результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и локализовали пожар. Однако из-за этого инцидента мощность третьего энергоблока уменьшилась на 50%.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 авг
- Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России
- 21 авг
- Ким Чен Ын принял участвовавших в освобождении Курской области военных
- 19 авг
- Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей в Белгород и Курск
- 17 авг
- МИД сообщил о равнодушии ЮНЕСКО к разрушениям культурного наследия в Курской области
- 17 авг
- Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском
- 16 авг
- Мужчина с сыном погибли при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
- 15 авг
- Опубликованы кадры последствий атаки дронов ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
- 15 авг
- Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
- 15 авг
- Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на жилую многоэтажку в Курске
- 14 авг
- Семейная пара и пенсионер пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область
82%
Нашли ошибку?