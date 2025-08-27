Двойные стандарты: как Европа помогает Израилю бомбить Газу

При этом европейские страны осуждают блокаду гумпомощи и удары ЦАХАЛ по гражданским объектам.

Обострение палестино-израильского конфликта

Европа помогает Израилю бомбить Газу, при этом осуждает действия ЦАХАЛ

В секторе Газа гуманитарная катастрофа: в районе блокированном израильскими войсками люди умирают от голода, но доставить еду им просто не могут. Уже известно о гибели 300 человек, тысячи находятся в больницах.

Однако за последний месяц в Газу доставлено менее 15% необходимого продовольствия. Европейские страны, включая Великобританию и Францию, осуждают блокаду гумпомощи и удары по гражданским объектам. Но при этом цинично продолжают поставлять Израилю оружие.

А вот на этих кадрах британский самолет разведчик наворачивает круги над Газой, якобы для поисков заложников. Хотя вот после таких полетов и наносятся основные ракетные атаки. На месте последней, когда погибли 20 человек, накануне как раз прошла акция солидарности. Там был и корреспондент телеканала Al-Mayadeen Махмуд Алавадия.

«В городе Газа Союз журналистов провел акцию солидарности, осуждая израильское преступление — целенаправленное убийство коллег-журналистов на территории медицинского комплекса „Насер“. Это была спланированная и публичная атака: израильская армия в разгар дня убила сотрудников, оказывавших помощь в больнице. Эти журналисты фиксируют преступления израильской оккупации своими камерами. Мы говорим более чем о 245 журналистах, убитых Израилем — многие из них были убиты прямо во время выполнения своих профессиональных обязанностей», — сказал он.

В ООН уже призвали правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответу. Недовольны действиями властей и сами израильтяне. Они вышли на улицы с протестами, требуя освободить заложников и прекратить боевые действия.

Обострение палестино-израильского конфликта
