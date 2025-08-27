Двойные стандарты: как Европа помогает Израилю бомбить Газу
При этом европейские страны осуждают блокаду гумпомощи и удары ЦАХАЛ по гражданским объектам.
Фото, видео: Reuters/DAWOUD ABU ALKAS; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Европа помогает Израилю бомбить Газу, при этом осуждает действия ЦАХАЛ
В секторе Газа гуманитарная катастрофа: в районе блокированном израильскими войсками люди умирают от голода, но доставить еду им просто не могут. Уже известно о гибели 300 человек, тысячи находятся в больницах.
Однако за последний месяц в Газу доставлено менее 15% необходимого продовольствия. Европейские страны, включая Великобританию и Францию, осуждают блокаду гумпомощи и удары по гражданским объектам. Но при этом цинично продолжают поставлять Израилю оружие.
А вот на этих кадрах британский самолет разведчик наворачивает круги над Газой, якобы для поисков заложников. Хотя вот после таких полетов и наносятся основные ракетные атаки. На месте последней, когда погибли 20 человек, накануне как раз прошла акция солидарности. Там был и корреспондент телеканала Al-Mayadeen Махмуд Алавадия.
«В городе Газа Союз журналистов провел акцию солидарности, осуждая израильское преступление — целенаправленное убийство коллег-журналистов на территории медицинского комплекса „Насер“. Это была спланированная и публичная атака: израильская армия в разгар дня убила сотрудников, оказывавших помощь в больнице. Эти журналисты фиксируют преступления израильской оккупации своими камерами. Мы говорим более чем о 245 журналистах, убитых Израилем — многие из них были убиты прямо во время выполнения своих профессиональных обязанностей», — сказал он.
В ООН уже призвали правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответу. Недовольны действиями властей и сами израильтяне. Они вышли на улицы с протестами, требуя освободить заложников и прекратить боевые действия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 26 авг
- В Израиле оправдались за удары по больнице в секторе Газа: «Трагический инцидент»
- 11 авг
- Полянский: переход Газы под контроль Тель-Авива приведет к новым жертвам
- 11 авг
- Австралия планирует признать Палестину
- 11 авг
- Семь человек погибли в секторе Газа в результате атаки Израиля
- 8 авг
- Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе
- 7 авг
- Нидерланды признали провал сделки ЕС и Израиля по гумпомощи для сектора Газа
- 4 авг
- В ОАЭ заявили о намерении ХАМАС обсудить прекращение конфликта
- 1 авг
- Израилю грозит международная изоляция из-за блокады сектора Газа
- 31 июл
- Премьер Канады Марк Карни заявил о плане признать Палестину на ГА ООН в сентябре
- 26 мая
- Израильская бомбардировка школы в Газе унесла жизни 19 человек
Читайте также
82%
Нашли ошибку?