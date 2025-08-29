Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
Известно об одном пострадавшем.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
В результате падения обломков вражеских беспилотников, атаковавших Орловскую область, были повреждены четыре здания. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Также сообщается об одном пострадавшем человеке, ему врачи оказывают всю необходимую помощь.
На текущий момент на местах происшествий продолжают работу сотрудники региональных специальных служб. Как отметил глава региона, ситуация находится под контролем.
Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ ударили по железорудному комбинату в Запорожской области.
