Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 12 0

Известно об одном пострадавшем.

В Орловской области при атаке дронов ВСУ получили повреждения четыре здания

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате падения обломков вражеских беспилотников, атаковавших Орловскую область, были повреждены четыре здания. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Также сообщается об одном пострадавшем человеке, ему врачи оказывают всю необходимую помощь.

На текущий момент на местах происшествий продолжают работу сотрудники региональных специальных служб. Как отметил глава региона, ситуация находится под контролем.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ ударили по железорудному комбинату в Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
28 авг
В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
27 авг
Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону
26 авг
Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области
24 авг
В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
24 авг
Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник
23 авг
Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
23 авг
Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью
23 авг
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
22 авг
За три часа силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России
21 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 49 украинских беспилотника
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

3:11
Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
2:50
Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление ФСБ доступа к «Алисе»
2:34
Тысячи бегут с Украины: зачем Зеленский разрешил молодежи покидать страну
2:17
Лукашенко подарит коллегам мешки с картошкой в ходе визита в Китай
2:00
Святые мощи — в сторону: новая выставка в Киево-Печерской лавре шокировала верующих
1:46
В России ожидают рекордный урожай хмеля

Сейчас читают

Незаконные увольнения и сверхурочные без оплаты: как нарушают трудовые права
Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO — эксклюзивные кадры
«Иллюзии, что ты чего-то достиг»: Богомолов о жизни и стремлениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025