Мужчина и трехлетний ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Раненые доставлены в областную больницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мужчина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Мужчина и ребенок пострали в результае атаки беспилотнкиа ВСУ в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале.
«В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок», — написал чиновник.
Гладков подчеркнул, что доставить раненых в областную больницу помог глава поселения, на которое была совершена атака.
«Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У мужчины и трехлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения», — добавил глава Белгородской области.
Данные о последствиях атаки ВСУ в данный момент уточняются.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 авг
- Более 80 украинских дронов сбиты над регионами России за ночь
- 30 авг
- Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее
- 29 авг
- Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
- 28 авг
- В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
- 27 авг
- Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону
- 26 авг
- Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области
- 24 авг
- В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
- 24 авг
- Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник
- 23 авг
- Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
- 23 авг
- Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью
Читайте также
82%
Нашли ошибку?