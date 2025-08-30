Мужчина и трехлетний ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Мужчина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Мужчина и ребенок пострали в результае атаки беспилотнкиа ВСУ в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале.

«В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок», — написал чиновник.

Гладков подчеркнул, что доставить раненых в областную больницу помог глава поселения, на которое была совершена атака.

«Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У мужчины и трехлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения», — добавил глава Белгородской области.

Данные о последствиях атаки ВСУ в данный момент уточняются.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

