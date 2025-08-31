В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 18 0

Повреждены одна квартира и семь автомобилей.

В Белгородской области пострадали три человека в результате атаки дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали двое. Мужчину и женщину, получивших контузии и слепые осколочные ранения, бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил губернатор.

Также, по сообщениям Гладкова, повреждены одна квартира и семь автомобилей.

В результате сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа ранения получила женщина. Ее уже доставили в районную больницу.

Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
