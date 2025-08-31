Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

Атаке подверглись Чертковский и Миллеровский районы.

Силы ПВО сбили дроны ВСУ над двумя районами Ростовской области

Фото: © РИА Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины над двумя районами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе», — отметил чиновник.

Слюсарь добавил, что из людей никто не пострадал. К тому же, по предварительной информации, на земле отсутствуют какие-либо повреждения.

В ночь с 29 на 30 августа силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников, 13 из которых над территорией Ростовской области. 30 дронов сбили над акваторией Черного моря.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

