Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Атаке подверглись Чертковский и Миллеровский районы.
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины над двумя районами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе», — отметил чиновник.
Слюсарь добавил, что из людей никто не пострадал. К тому же, по предварительной информации, на земле отсутствуют какие-либо повреждения.
В ночь с 29 на 30 августа силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников, 13 из которых над территорией Ростовской области. 30 дронов сбили над акваторией Черного моря.
Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 31 авг
- За ночь силы ПВО России сбили 21 украинский дрон над регионами России
- 31 авг
- В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека
- 30 авг
- Мужчина и трехлетний ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 30 авг
- Более 80 украинских дронов сбиты над регионами России за ночь
- 30 авг
- Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее
- 29 авг
- Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
- 28 авг
- В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
- 27 авг
- Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону
- 26 авг
- Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области
- 24 авг
- В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
Читайте также
82%
Нашли ошибку?