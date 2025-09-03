Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ка-52М ударил по личному составу ВСУ
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север».
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 сент
- Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- «Мста-Б» уничтожила украинский комплекс РЭБ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 сент
- Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 сент
- Удар гаубицы «Мста-С»! Лучшее видео из зоны СВО
- 30 авг
- ВС РФ создали зону безопасности в Сумской и Харьковской областях
- 30 авг
- ВС РФ в весенне-летний период поразили 76 важных военных объектов Украины
- 30 авг
- Российские войска освободили Камышеваху в ДНР
- 30 авг
- Украина перебросила роту испанских наемников на границу с ДНР
- 29 авг
- ВС РФ освободили 6 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
- 29 авг
- Под Киевом горит завод по сборке турецких БПЛА Bayraktar
Читайте также
88%
Нашли ошибку?