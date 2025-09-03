Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Айшат Татаева
Оно развивает положения предыдущего двустороннего документа 2015 года и предусматривает укрепление связей во многих сферах.

Фото: Алеев Егор/ТАСС

Курская область

Мэр Москвы Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами на ближайшие пять лет.

«Друзья познаются в беде. Москвичи очень трепетно откликнулись на трагедию, произошедшую в Курской области, и оказали ее жителям всемерную поддержку. Помощь со стороны горожан и Правительства Москвы продолжается и в настоящее время», — отметил в своем выступлении Сергей Собянин.

В ответ Александр Хинштейн поблагодарил за всеобъемлющий характер помощи со стороны Москвы и выразил уверенность, что подписанное сегодня соглашение станет важным шагом в развитии сотрудничества двух регионов.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Москвы и Курской областью развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2015 году, и предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в таких сферах, как транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий и общественных пространств, здравоохранение, образование, наука, культура, архивное дело, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, социальная защита и содействие занятости населения, взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями и другие.

Курская область — надежный торгово-экономический партнер Москвы. Предприятия региона регулярно участвуют в выполнении столичного госзаказа. В 2022–2025 годах они заключили свыше 2,6 тысячи контрактов на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей, из них 685 контрактов (более 25 процентов) на 98,5 миллиона рублей (5,5 процента) — на закупки малого объема.

Производители пищевой продукции Курской области принимают участие в межрегиональных ярмарках, проходящих в столице.

Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сфере здравоохранения. В 2024–2025 годах около 1,3 тысячи жителей Курской области прошли лечение в московских городских больницах.

В августе 2024 года Москва оказала помощь жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои жилища в связи с вторжением украинских войск в регион. На территории шести муниципальных образований Курской области (пять районов и город Железногорск) силами Правительства Москвы развернули 36 пунктов временного размещения общей вместимостью до 20 тысяч человек. Также был реализован ряд мероприятий по обеспечению безопасности региона и защите от атак БПЛА.

