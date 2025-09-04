На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Виолетты

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Играть в мяч с неугомонным питомцем – одно из любимых развлечений Виолетты. Правда, далеко бросить игрушку не выходит – физические возможности не позволяют. С самого рождения девочка развивалась не так, как ее сверстники: не могла переворачиваться, сидеть, а в год так и не пошла собственными ногами. Врачи сначала успокаивали, а потом поставили окончательный диагноз – детский церебральный паралич.

«Сначала не хотела принимать это, думала, что как-то пройдет. Врачи тоже могут ошибаться. Но потом смирилась. Я поняла, что ей тяжелее. Что надо ей как-то помочь, чтобы она могла в жизни себя как-то реализовать», – рассказывает Ирина Вырмацких, мама Виолетты.

С тех пор начался тернистый путь к цели: бесконечные каждодневные реабилитации, ЛФК и массаж. Все, чтобы восстановить двигательную активность и координацию. Несколько лет назад прибегли к ортопедической операции – сухожильно-мышечной пластике нижних конечностей. После этого Виолетта смогла встать на полную стопу и даже идти с поддержкой родителей.

Спорт давно стал неотъемлемой частью жизни Виолетты и уже превратился в хобби. Еще девочка обожает читать, особенно о животном мире. А уютные вечера с родителями за настольными играми, кажется, самое желанное занятие после целого дня тренировок и реабилитаций – можно немного расслабиться и помечтать.

Мышцы Виолетты находятся в постоянном напряжении, из-за чего она не может самостоятельно ходить. Ребенок растет, удлиняются кости, и это приводит к еще большему натяжению мышц. Поэтому все старания родителей и врачей могут быть напрасны, если прямо сейчас не сделать селективную дорсальную ризотомию. Чем раньше проведут операцию – тем больше шансов избежать губительных последствий.

«Основная причина ее страдания – это чрезмерное напряжение мышц ног. И мы своей операцией как раз ставим основную цель – убрать это напряжение, чтобы в дальнейшем она могла максимально свободно самостоятельно ходить», – объясняет врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

На это нужно срочно найти 1 200 000 рублей. Сумма для семьи Вырмацких из небольшого северного Ханты-Мансийска – неподъемная.

Мы с вами можем помочь Виолетте, пожертвовав деньги на операцию, чтобы недостижимые сейчас цели стали реальными. Девочка сможет без папиной помощи выйти на улицу, доехать на велосипеде до парка и, наконец, побегать на лужайке с любимой собакой Харви.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Виолетте, обратившись напрямую в благотворительный фонд.