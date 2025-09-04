На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Виолетты

Эфирная новость 50 0

У девочки — детский церебральный паралич.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Играть в мяч с неугомонным питомцем – одно из любимых развлечений Виолетты. Правда, далеко бросить игрушку не выходит – физические возможности не позволяют. С самого рождения девочка развивалась не так, как ее сверстники: не могла переворачиваться, сидеть, а в год так и не пошла собственными ногами. Врачи сначала успокаивали, а потом поставили окончательный диагноз – детский церебральный паралич.

 «Сначала не хотела принимать это, думала, что как-то пройдет. Врачи тоже могут ошибаться. Но потом смирилась. Я поняла, что ей тяжелее. Что надо ей как-то помочь, чтобы она могла в жизни себя как-то реализовать», – рассказывает Ирина Вырмацких, мама Виолетты.

С тех пор начался тернистый путь к цели: бесконечные каждодневные реабилитации, ЛФК и массаж. Все, чтобы восстановить двигательную активность и координацию. Несколько лет назад прибегли к ортопедической операции – сухожильно-мышечной пластике нижних конечностей. После этого Виолетта смогла встать на полную стопу и даже идти с поддержкой родителей.

Спорт давно стал неотъемлемой частью жизни Виолетты и уже превратился в хобби. Еще девочка обожает читать, особенно о животном мире. А уютные вечера с родителями за настольными играми, кажется, самое желанное занятие после целого дня тренировок и реабилитаций – можно немного расслабиться и помечтать.

Мышцы Виолетты находятся в постоянном напряжении, из-за чего она не может самостоятельно ходить. Ребенок растет, удлиняются кости, и это приводит к еще большему натяжению мышц. Поэтому все старания родителей и врачей могут быть напрасны, если прямо сейчас не сделать селективную дорсальную ризотомию. Чем раньше проведут операцию – тем больше шансов избежать губительных последствий.

«Основная причина ее страдания – это чрезмерное напряжение мышц ног. И мы своей операцией как раз ставим основную цель – убрать это напряжение, чтобы в дальнейшем она могла максимально свободно самостоятельно ходить», – объясняет врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

На это нужно срочно найти 1 200 000 рублей. Сумма для семьи Вырмацких из небольшого северного Ханты-Мансийска – неподъемная.

Мы с вами можем помочь Виолетте, пожертвовав деньги на операцию, чтобы недостижимые сейчас цели стали реальными. Девочка сможет без папиной помощи выйти на улицу, доехать на велосипеде до парка и, наконец, побегать на лужайке с любимой собакой Харви.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Виолетте, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
День Добрых Дел
29 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Сафии
28 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Сафии
22 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Артема
21 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Артема
15 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка
14 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Марка
8 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши
7 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Саши
1 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
31 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса
+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:51
«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
6:30
«Отдает отчаянием»: Захарова ответила на сообщения о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен
6:12
Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ: программа мероприятий
6:00
«Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Спустя 45 лет: селебрити на красной дорожке сериала «Москва слезам не верит»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
Почему 3 сентября? Михаил Шуфутинский раскрыл тайну популярной песни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025