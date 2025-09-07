Более 30 беспилотников боевиков ВСУ сбили над регионами РФ

Большая часть аппаратов была уничтожена в воздушном пространстве Белгородской области.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны России в течение четырех часов уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный Вооруженными силами Украины. Об этом 7 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
«Шесть беспилотников ликвидированы над территорией Воронежской области, два — над Брянской областью и два — над Республикой Крым», — указано в Telegram-канале ведомства.
Основной удар пришелся на Белгородскую область, где ПВО зафиксировало и сбило 21 дрон.
Накануне, 6 сентября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о жертвах среди мирных граждан в результате атаки украинских беспилотников. По его словам, дроны нанесли удар по стоянке автобусов городского маршрута № 2 в Донецке. В результате атаки пострадали водители трамвайно-троллейбусного управления 1976 и 1957 годов рождения. Еще один человек получил тяжелые ранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы Черноморского флота уничтожили быстроходный безэкипажный катер боевиков ВСУ.
