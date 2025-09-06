Силы Черноморского флота уничтожен катер ВСУ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

В Минобороны РФ сообщили о ходе спецоперации.

Силы Черноморского флота уничтожили катер ВСУ

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота

Тема:
Спецоперация

Силы Черноморского флота уничтожили быстроходный безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ», — говорится в публикации пресс-службы.

По данным ведомства, за сутки противник потерял 1340 боевиков на всех направлениях специальной военной операции. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили за пять авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Российские военные также нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза (ЕС) и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР после атаки украинских беспилотников повреждены три автобуса.

Тема:
Спецоперация
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

