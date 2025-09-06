Силы Черноморского флота уничтожен катер ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о ходе спецоперации.
Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы Черноморского флота уничтожили быстроходный безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ», — говорится в публикации пресс-службы.
По данным ведомства, за сутки противник потерял 1340 боевиков на всех направлениях специальной военной операции. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили за пять авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Российские военные также нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств Украины.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны Евросоюза (ЕС) и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР после атаки украинских беспилотников повреждены три автобуса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 сент
- Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 сент
- Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 сент
- FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 сент
- Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 сент
- ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 сент
- «Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 сент
- Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 сент
- Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- «Мста-Б» уничтожила украинский комплекс РЭБ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
53%
Нашли ошибку?