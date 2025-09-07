«Маленькая шалость»: Бузова необычно подбодрила себя после задержки рейса
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Ольга Бузова купила дорогое украшение для поддержания душевного равновесия
Телеведущая Ольга Бузова поделилась историей едва не сорвавшегося путешествия, которое обернулось долгожданной радостью. Подробнее об этом звезда рассказала подписчикам в соцсети.
По словам знаменитости, она столкнулась с задержкой нужного ей рейса в аэропорту и прождала почти два часа. Полететь у Ольги получилось лишь на следующий день.
«Если вкратце, я не успела на стыковку по причине задержки моего самолета почти на два часа», — сообщила она.
При этом Бузова отметила, что расстроилась из-за ситуации, так как на путешествие у нее было всего три дня, поэтому потеря одного из них ее очень огорчила. Для того, чтобы поднять себе настроение, артистка решила уделить время небольшим удовольствиям.
«Умыться и почистить зубы в аэропорту, не успеть на стыковку из-за задержки, расстроиться и быстро собраться снова, купить новые билеты и, наконец, насладиться вкусным кофе с круассаном», — поделилась Ольга.
К тому же звезда купила кольцо Cartier, подарив его себе за выдержку.
«Я уже год хотела это кольцо, но все жалела потратиться на себя. Маленькая шалость, а так приятно», — заключила Бузова.
Артистка подчеркнула, что такой подход сохраняет ее душевное равновесие, а будние дни становятся разнообразнее.
