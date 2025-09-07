«Маленькая шалость»: Бузова необычно подбодрила себя после задержки рейса

Мария Гоманюк
На путешествие у звезды осталось два дня из трех запланированных.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ольга Бузова

Ольга Бузова купила дорогое украшение для поддержания душевного равновесия

Телеведущая Ольга Бузова поделилась историей едва не сорвавшегося путешествия, которое обернулось долгожданной радостью. Подробнее об этом звезда рассказала подписчикам в соцсети.

По словам знаменитости, она столкнулась с задержкой нужного ей рейса в аэропорту и прождала почти два часа. Полететь у Ольги получилось лишь на следующий день.

«Если вкратце, я не успела на стыковку по причине задержки моего самолета почти на два часа», — сообщила она.

При этом Бузова отметила, что расстроилась из-за ситуации, так как на путешествие у нее было всего три дня, поэтому потеря одного из них ее очень огорчила. Для того, чтобы поднять себе настроение, артистка решила уделить время небольшим удовольствиям.

«Умыться и почистить зубы в аэропорту, не успеть на стыковку из-за задержки, расстроиться и быстро собраться снова, купить новые билеты и, наконец, насладиться вкусным кофе с круассаном», — поделилась Ольга.

К тому же звезда купила кольцо Cartier, подарив его себе за выдержку.

«Я уже год хотела это кольцо, но все жалела потратиться на себя. Маленькая шалость, а так приятно», — заключила Бузова.

Артистка подчеркнула, что такой подход сохраняет ее душевное равновесие, а будние дни становятся разнообразнее.

Ольга Бузова
