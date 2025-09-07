Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Сообщается, что ранение получил ребенок.



Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России



БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Калининский район Донецка в ДНР. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Согласно предварительной информации, есть раненые, среди которых — ребенок.

Российские субъекты с регулярной периодичностью подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Накануне стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Согласно информации Минобороны, высокоточное оружие и ударные беспилотники атаковали объекты, связанные с производством, сборкой и ремонтом беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 30 беспилотников боевиков ВСУ сбили над регионами РФ. Шесть беспилотников ликвидированы над территорией Воронежской области, два — над Брянской областью и два — над Республикой Крым. Основной удар пришелся на Белгородскую область, где ПВО зафиксировало и сбило 21 дрон.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
7 сент
Более 30 беспилотников боевиков ВСУ сбили над регионами РФ
6 сент
В ДНР после атаки украинских беспилотников повреждены три автобуса
6 сент
Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ
5 сент
Силы ПВО за три часа уничтожили десять украинских БПЛА над регионами России
5 сент
Силы ПВО перехватили около десяти БПЛА в Воронежской области
2 сент
Над регионами РФ за три часа силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ
2 сент
За ночь силы ПВО РФ сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью
2 сент
В Ростовской области эвакуировали 320 жителей из-за атаки беспилотников ВСУ
1 сент
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над территорией России
1 сент
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два частных дома



