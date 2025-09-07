Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие
Сообщается, что ранение получил ребенок.
Дрон ВСУ атаковал Донецк
БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Калининский район Донецка в ДНР. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
Согласно предварительной информации, есть раненые, среди которых — ребенок.
Российские субъекты с регулярной периодичностью подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Накануне стало известно, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Согласно информации Минобороны, высокоточное оружие и ударные беспилотники атаковали объекты, связанные с производством, сборкой и ремонтом беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 30 беспилотников боевиков ВСУ сбили над регионами РФ. Шесть беспилотников ликвидированы над территорией Воронежской области, два — над Брянской областью и два — над Республикой Крым. Основной удар пришелся на Белгородскую область, где ПВО зафиксировало и сбило 21 дрон.
