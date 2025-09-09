Автор бестселлера «Код да Винчи» Дэн Браун представил новую книгу

Автор бестселлеров «Код да Винчи» и «Инферно» американский писатель Дэн Браун, представил новый труд под названием «Тайна из тайн», над которой работал восемь лет. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Тайна, создававшаяся восемь лет. С днем публикации», — уточнил писатель.

Книга рассказывает новую историю всем известного профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона, героя романа «Код Да Винчи».

Дэн Браун — известный американский писатель. Он родился в июне 1964 года в США. Является автором всемирно известных произведений «Ангелы и демоны», «Инферно» и «Код да Винчи». Книги Брауна переведены на 56 языков. Писатель 25 лет был женат на писательнице и иллюстраторе Блайт Браун. Сейчас состоит в отношениях с наездницей Юдит Питерсен.

