Артиллеристы ВС РФ ударили по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Ликвидация объекта привела к резкому снижению активности вражеских БПЛА на направлении СВО.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликованы кадры атаки российской артиллерии
Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой, пункт управления и точки взлета БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
На кадрах в ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были оперативно переданы на артиллерийский командный пункт.
Уничтожение данной позиции имеет важное значение: ликвидация объекта привела к резкому снижению активности вражеских БПЛА на направлении СВО. Противник утратил возможность ведения воздушной разведки и нанесения ударов с использованием беспилотников.
Расчеты слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 сент
- Танк Т-72Б3 ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 сент
- Российская артиллерия разнесла пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 сент
- Силы Черноморского флота уничтожили катер ВСУ
- 6 сент
- Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 сент
- Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 сент
- FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 сент
- Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 сент
- ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 сент
- «Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 сент
- Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
77%
Нашли ошибку?