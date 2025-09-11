Российские снайперы против беспилотников боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Борис Сатаров
Стрелки ВС РФ поражают дроны противника с дистанции до полукилометра.

Спецоперация

Опубликованы кадры работы российских снайперов

Снайперы соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили десятки тяжелых ударных дронов ВСУ, прикрывая штурмовые подразделения от воздействия БПЛА противника на Красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Спецназ действовал мелкими группами, в составе которых работали снайперы-корректировщики и наблюдатели за воздушным пространством. Такой подход повышает эффективность борьбы с вражескими БПЛА противника и обеспечивает безопасность военнослужащих.

Основными целями снайперов на данном направлении были тяжелые ударные дроны ВСУ, представляющие угрозу для российских подразделений. За время работы снайперские группы уже уничтожили десятки беспилотников противника.

Поражали тяжелые БПЛА наши бойцы с дистанций от 300 до 500 метров. Неотъемлемой частью результативности боевой работы стала тщательная маскировка. Снайперы использовали специальные пончо и антидронные одеяла, скрывающие их не только визуально, но и в тепловом диапазоне волн.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
