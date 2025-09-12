«Я была вынуждена»: Бузова объяснила причину отмены концерта в Ростове-на-Дону

Бузова отменила концерт в Ростове-на-Дону из-за угрозы атаки БПЛА

Запланированное на 12 сентября выступление Ольги Бузовой с программой «Вот она я» в Ростове-на-Дону не состоится. Певица сообщила в личном блоге, что концерт отменен в связи с повышенной активностью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Для нас в первую очередь важна безопасность нашего зрителя. Мы были вынуждены принять это нелегкое совместно с организаторами решение. Новую дату скоро объявим», — подчеркнула певица.

Организаторам концерта было направлено письмо от МВД, в котором говорилось об отмене мероприятия или его ограничения до 50 человек.

Ранее утром 12 сентября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в трех районах региона. Системы ПВО уничтожили БПЛА в Волгодонском, Багаевском и Каменском районах. В результате обстрела в Багаевском районе были повреждены частный дом, забор, два автомобиля и уличная газовая труба, которую оперативно восстановили специалисты.

При этом, артистка в ночь на 3 августа после концерта в Сочи наблюдала атаку дронов прямо из окна своего гостиничного номера.

«Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и все произошло очень быстро. Взрыв прямо перед глазами над морем. И началось. Грохот, сирены по всему Адлеру, объявление по громкой связи по всему отелю», — вспоминала певица.

