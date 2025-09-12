«Я была вынуждена»: Бузова объяснила причину отмены концерта в Ростове-на-Дону

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Артистка назвала решение нелегким.

«Я была вынуждена»: Бузова назвала причины отмены концерта в Ростове-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Бузова отменила концерт в Ростове-на-Дону из-за угрозы атаки БПЛА

Запланированное на 12 сентября выступление Ольги Бузовой с программой «Вот она я» в Ростове-на-Дону не состоится. Певица сообщила в личном блоге, что концерт отменен в связи с повышенной активностью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Для нас в первую очередь важна безопасность нашего зрителя. Мы были вынуждены принять это нелегкое совместно с организаторами решение. Новую дату скоро объявим», — подчеркнула певица.

Организаторам концерта было направлено письмо от МВД, в котором говорилось об отмене мероприятия или его ограничения до 50 человек.

Ранее утром 12 сентября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в трех районах региона. Системы ПВО уничтожили БПЛА в Волгодонском, Багаевском и Каменском районах. В результате обстрела в Багаевском районе были повреждены частный дом, забор, два автомобиля и уличная газовая труба, которую оперативно восстановили специалисты.

При этом, артистка в ночь на 3 августа после концерта в Сочи наблюдала атаку дронов прямо из окна своего гостиничного номера.

«Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и все произошло очень быстро. Взрыв прямо перед глазами над морем. И началось. Грохот, сирены по всему Адлеру, объявление по громкой связи по всему отелю», — вспоминала певица.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
7 сент
«Маленькая шалость»: Бузова необычно подбодрила себя после задержки рейса
5 сент
Горит перед русской сценой: участница от Белоруссии о подготовке к «Интервидению»
15 авг
Бузова похвасталась видом из окна своего номера в Ницце: «Взяла билеты и улетела»
28 июл
«Вся квартира в игрушках»: Ольга Бузова тяжело переживает утрату любимца
28 июл
Монстра мало: Ольга Бузова повесила на сумку Лабубу вместе с Чебурашкой
22 июл
«Улетела на облачка»: Ольга Бузова скорбит о потере верного друга
16 июл
У Ольги Бузовой случилось горе: «Плачу каждую секунду»
14 июл
«Я уйду сейчас»: Соседов раскритиковал работу Бузовой на фестивале в Витебске
5 июл
В костюме Бузовой: Костенко повторила образ бывшей своего мужа
24 июн
«Не только палец в рот»: эксперт про игры Бузовой и Киркорова на публике
+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Театр Джеки Чана представил спектакль о кунг-фу на сцене Мариинки
10:34
Единый день голосования начался в России: о чем нужно знать
10:29
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Вани
10:23
В Тамбовской психиатрической больнице пять человек пострадали при пожаре
10:12
«Я была вынуждена»: Бузова объяснила причину отмены концерта в Ростове-на-Дону
10:10
Россиян предупредили о возможных перебоях в поставках чая и кофе

Сейчас читают

Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Александр Сытник: почему 12 сентября нужно печь пироги и нельзя мыть голову

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025