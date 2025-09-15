В Сибири выпал первый снег: замело Красноярский край и Туву
Видимость на дорогах была снижена из-за тумана.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
В другой части страны выпал первый снег. Больше всех досталось Сибири — под снежным покровом оказались Красноярский край и республика Тыва. Больше всего замело горные районы — местным жителям пришлось экстренно переобувать резину. И здесь зимние шины имеют особенную шиповку.
Прохладно сегодня ночью и на Урале. В отдельных районах Свердловской и Челябинской областей температура воздуха упала до минус трех градусов, а в Тюменской — столбики термометров опустились и вовсе до минус пяти. Из-за тумана утром была снижена видимость на дорогах во всех трех регионах.
