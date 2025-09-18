ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 27 0

Аналогов зенитного ракетного комплекса не существует ни в одной другой армии мира.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотник боевиков ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожил реактивный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Тор-М2ДТ» предназначен для поражения любых целей в пределах его рабочей зоны по высоте и дальности — от беспилотников до самолетов и крылатых ракет. Система обнаруживает цели на дистанции свыше 30 километров, может уничтожать их и вести разведку по движущимся объектам, что делает ее трудной мишенью для вражеской артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
