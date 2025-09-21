«До этого нужно дойти»: почему Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в «Интервидении»

Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в «Интервидении»

Телеведущая и певица Ольга Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом она рассказала на красной дорожке мероприятия в беседе с 5-tv.ru.

«Я в этот раз не стала свою кандидатуру предлагать. До этого нужно дойти», — сказала звезда.

Ольга поделилась, что все же видит себя в качестве участника в подобных конкурсах.

«Моя энергия, харизма, любовь к тому, что я делаю, она передается аудитории», — утверждает Бузова.

Как призналась телезвезда, ее карьера певицы началась на проекте «Дом-2», ведь именно там она спела свою первую песню. Кроме того, ей пророчили мировую славу и сравнивали с Бритни Спирс.

«Могу сказать, что я еще многого не добилась в своей карьере, и очень хочется собрать большую площадку», — говорит Бузова.

