«До этого нужно дойти»: почему Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в «Интервидении»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Звезда призналась, что видит себя участником подобного конкурса, но не сейчас.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в «Интервидении»

Телеведущая и певица Ольга Бузова не стала выдвигать свою кандидатуру для участия в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом она рассказала на красной дорожке мероприятия в беседе с 5-tv.ru.

«Я в этот раз не стала свою кандидатуру предлагать. До этого нужно дойти», — сказала звезда.

Ольга поделилась, что все же видит себя в качестве участника в подобных конкурсах.

«Моя энергия, харизма, любовь к тому, что я делаю, она передается аудитории», — утверждает Бузова.

Как призналась телезвезда, ее карьера певицы началась на проекте «Дом-2», ведь именно там она спела свою первую песню. Кроме того, ей пророчили мировую славу и сравнивали с Бритни Спирс.

«Могу сказать, что я еще многого не добилась в своей карьере, и очень хочется собрать большую площадку», — говорит Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участник из Вьетнама, певец Дык Фук, объявлен победителем «Интервидения-2025».

Тема:
Ольга Бузова
